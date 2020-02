Les chiffres sont, en soi, déroutants : à peine 2 % des Européens ont vu ou tenu en main un billet de 500 euros depuis l’introduction de cette coupure en 2002.

Et pourtant, des billets de 500 euros, il y en a des montagnes en circulation, même si la Banque centrale européenne (BCE) a décidé dès mai 2016 de lui rogner les ailes en stoppant son émission, effective depuis fin 2018. Ces mêmes billets n’avaient d’ailleurs plus été imprimés depuis 2014 (en Allemagne et en Autriche), la BCE vivant sur ses stocks pour alimenter les banques centrales des pays de la zone euro quand nécessaire.