Pour le 30 juin, l’Ordre des avocats déposera un recours en annulation de la loi transposant la directive européenne DAC6 devant la Cour Constitutionnelle. L’Ordre des avocats apprécie peu l’interpretation du fisc belge sur cette directive destinée à combattre la planification fiscale agressive.

C’est incontestablement la directive européenne qui lutte le plus contre le manque de transparence fiscale et l’injustice fiscale. DAC6, c’est son nom, est la sixième mouture d’un ensemble législatif européen “de coopération administrative” entre Etats membres destiné à lutter contre le blanchiment d’argent en général, contre les montages juridiques transfrontières agressifs en particulier, dont le but est manifestement d’éluder l’impôt ou en tout cas d’en payer moins que prévu.