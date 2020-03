Depuis ce week-end, des tickets de caisse circulent sur les réseaux sociaux pointant des hausses de prix abusives de certains produits. Jusqu’à près de 30 % de plus pour un paquet de chips…

Il faut dire que les mesures prises par le gouvernement ont ouvert un boulevard à la grande distribution. Et même deux boulevards ! Non seulement, les magasins d’alimentation sont les seuls, avec les pharmacies et les librairies, à être ouverts, ce qui leur permet d’écouler, dans la foulée, quantité d’autres articles non-alimentaires. Mais en plus, afin de lutter contre le stockage compulsif, les promotions et réductions leur ont été interdites, leur évitant tout effort sur les prix.