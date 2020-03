Mes Finances La chute des prix pétroliers, une bonne nouvelle pour le consommateur ? Camille Delannois

Les cours du pétrole se sont effondrés de plus de 30% lundi matin en Asie, leur chute la plus sévère depuis la guerre du Golfe de 1990, après la décision saoudienne. Le prix du pétrole s'effondre véritablement, ce qui influence le prix du mazout de chauffage qui suit immanquablement la tendance. Et les carburants ?