Plus d'investissements et de prises de risques : la métamorphose de l’épargnant belge Mes Finances05:40 Patrick Dath-Delcambe

© Shutterstock

Voilà plus de cinq ans maintenant que les comptes d’épargne des grandes banques ont pris le chemin du rendement minimum légal de 0,11 % sur base annuelle, un taux qui est depuis lors devenu la norme à quelques rares exceptions près. Quel a été le déclic ? "Nous constatons de plus en plus que les investisseurs activent une partie de leur épargne en vue de dégager des perspectives de rendement plus intéressantes, et ce, afin d’être mieux préparés aux défis de la vie actuelle. Cela fait qu’une partie des avoirs détenus en comptes d’épargne est orientée vers des solutions un peu plus risquées mais toujours en respect du profil des investisseurs", remarque Ulrike Pommee, porte-parole chez Belfius.