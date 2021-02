Olivier de Wasseige, patron de l'UWE : "La moitié du plan de relance, ce sont juste des dépenses courantes" Mes FinancesInterview François Mathieu

© Jean Luc Flemal "Je suis inquiet. Les perspectives sont un peu moins sombres, notamment parce que la vaccination a commencé, mais on a oublié que les entreprises souffraient", rappelle Olivier de Wasseige.

"Le Plan de relance et de résilience représente pour la Wallonie 1,48 milliard sur 6 ans, soit 240 millions par an. Rapportez cela au budget wallon, de 15 milliards d’euros, et vous avouerez qu’on est loin du compte pour assurer le sauvetage de la Wallonie. Un plan de relance, c’est beaucoup plus qu’un budget à répartir sur des projets, ce n’est pas seulement de l’argent", souligne Olivier de Wasseige, patron de l'Union Wallonne des Entreprises.