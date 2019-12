Dans la grande distribution, le mois de décembre est celui à ne manquer sous aucun prétexte. Le rater, c’est pratiquement gâcher son année. Dans le cas de la distribution alternative (bio, locale, vegan…), le couperet est moins tranchant. Certaines enseignes jugent d’ailleurs que la (sur) consommation de fêtes ne rentre pas dans leur éthique. Ici, comme dans les marchés couverts bio The Barn (quatre adresses à Bruxelles et Anvers), ni déco, ni mets particuliers, ni assortiment spécial fêtes. "C’est un choix assumé", indique leur porte-parole. "The Barn ne souhaite pas (...)