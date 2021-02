Avec 4 à 5 euros de moins sur le revenu mensuel, des milliers de pensionnés ont eu une mauvaise surprise au mois de janvier. " Je ne m’en étais pas rendu compte mais c’est ma belle-sœur qui m’en a parlé et j’ai vérifié. Effectivement, j’ai perdu un peu plus de 4 euros par rapport au mois de décembre, affirme Monique, une pensionnée de 91 printemps. C’est n’est pas grave et il y a parfois de petits changements. Par contre je n’ai pas été prévenue. "