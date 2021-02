Pourquoi les ventes de voitures roulant au diesel ont-elles regagné du terrain en 2020 ? Mes Finances Patrick Dath-Delcambe

© Shutterstock Voilà dix ans, le diesel était tendance, en quelque sorte. “Le diesel était considéré comme un carburant vert”, rappelle Jean-Marc Ponteville, porte-parole de Volkswagen (D’Ieteren).

Si les modèles hybrides et électriques taillent bien des croupières aux moteurs thermiques, ce sont essentiellement les modèles essence qui en font les frais. Le diesel, quant à lui, a réussi à reprendre du poil de la bête l’an dernier, avec une immatriculation sur 3 (33 %) contre 31,4 % en 2019, selon les statistiques de Febiac, la fédération belge et luxembourgeoise de l’automobile et du cycle.