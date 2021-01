D'après une enquête de la société de ressources humaines Acerta auprès de 2.000 personnes actives, près de trois travailleurs belges sur quatre (73%) souhaitent économiser leurs jours de vacances ou heures supplémentaires prestées pour plus tard dans leur carrière.

Alors que de nombreux travailleurs ont dû épuiser en fin d'année leur surplus de jours de congés à la suite d'une année perturbée par le coronavirus, ce qui a pu engendrer des problèmes organisationnels dans certaines entreprises, Acerta rappelle qu'il existe, avec l'épargne-carrière, une possibilité d'économiser ces jours de congé (extra-légaux) à long terme.

Avancer son départ à la pension

Une idée qui séduit donc près de trois quarts des travailleurs. En outre, plus de la moitié (56%) des personnes intéressées par l'épargne-carrière envisagent même le très long terme et souhaitent utiliser le temps économisé pour avancer leur départ à la pension.

Dans le secteur des soins de santé, surchargé pendant la crise du coronavirus, l'épargne-carrière n'est pas encore possible mais Acerta estime que cela pourrait être une solution majeure pour les nombreuses heures supplémentaires ainsi que les jours de vacances accumulés par le personnel soignant.

Les secteurs dans lesquels l'épargne-carrière a déjà été activée et ceux dans lesquels les entreprises peuvent conclure une CCT d'entreprise sont entre autres: la CP 200 (auxiliaire pour employés), la CP 116 (ouvriers de l'industrie chimique), la CP 117 (ouvriers de l'industrie et du commerce du pétrole), la CP 207 (employés de l'industrie chimique), la CP 211 (employés de l'industrie et du commerce du pétrole) et la CP 308.02.