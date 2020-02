Mes Finances Quand les belles pompes ont la cote Patrick Van Campenhout

La belle chaussure de sport a le vent en poupe, c’est sûr. Et celles qui sont rares, sont aussi chères, fidèles à la théorie économique. Quel sera le modèle le plus en vogue cette année ?Sur le site Fashionunited.uk, on estime que le sneakerHead hypebeast, ce collectionneur de chaussures les plus tendance, pourrait craquer pour les très attendues (pour le 1er avril, sans rire) Dior x Air Jordan. Ce qui rebattrait les cartes des parts de ce marché juteux. C’est que des fortunes se disputent sur ce terrain particulier