Eté comme hiver, rien de plus agréable que cette sensation de liberté quand vous parcourez seul, ou en groupe, de jolis paysages préservés. Mais, pour en profiter au maximum, mieux vaut rouler en toute sécurité. Grâce à ces quelques conseils utiles, chaque sortie sur votre moto restera un véritable plaisir !

La camaraderie, le respect qui règne entre motards, vous ne retrouvez ce sentiment solidaire nulle part ailleurs. Une moto présente également l’avantage d’être plus flexible dans la circulation, plus facile à garer et moins cher à entretenir qu’une voiture. Cela vaut aussi pour les frais de carburant, les taxes et même, à condition de vous renseigner un petit peu, pour votre assurance . pour prendre la route en toute sécurité, voici quelques bon conseils

Une moto en bon état

Une moto doit être régulièrement contrôlée, surtout si vous ne l’avez plus utilisée depuis un moment. Voici les éléments à prendre en compte :

- Avant chaque sortie, vérifiez vos phares, le feu stop et les clignotants. L'éclairage est essentiel pour être vu ;

- Accordez une attention particulière à vos pneus. Ils représentent votre seule surface de contact avec la route ;

- Contrôlez la profondeur des rainures à l'aide des marques ;

- Surveillez les indicateurs d'usure des plaquettes de freins et remplacez-les à temps ;

- Réglez correctement vos rétroviseurs. Il est important que vous voyez un maximum autour de vous ;

- Si vous avez des bagages, veillez à en répartir équitablement le poids des deux côtés et à placer les éléments les plus lourds le plus bas possible.

Avant de démarrer, vérifiez que vous êtes en ordre !

- Permis moto : en fonction du type de deux-roues motorisé que vous conduisez et de votre âge, vous devez disposer d’un permis de conduire ;

- Taxe de mise en circulation : tout comme pour une voiture, vous devez payer une TMC (taxe de mise en circulation) pour votre moto. Il s’agit d’une taxe unique, calculée sur base de la puissance de votre véhicule (exprimée en PK ou kW) ;

- Vêtements de protection : depuis septembre 2011, le port de vêtements de protection est une obligation légale en Belgique lorsque vous circulez à moto sur la voie publique. Jour d’été caniculaire ou pas, à moto, vous devez donc porter votre casque, des gants, une veste à manches longues et un pantalon long. Des bottes protégeant vos chevilles sont également obligatoires.

Pour en savoir plus, cliquez ici

Sur la route : une conduite défensive

​L’anticipation garantit votre sécurité à moto ! Anticipez les enfants qui jouent dans la rue, un feu qui passe à l’orange, les priorités, les virages serrés. Exercez votre technique de conduite et apprenez à maîtriser votre véhicule de manière à pouvoir regarder loin, freiner, regarder, éviter et dépasser par tous les temps. Analysez la circulation autour de vous et veillez aussi à être vu. Plus vous roulez vite, plus vous êtes rapidement fatigué. Restez attentif ! Vous roulez avec un passager ? Dans ce cas, celui-ci doit suivre le mouvement de la moto. Dernier conseil : faites un tour d’essai avant de partir pour une longue randonnée. Vous pourrez de cette façon vérifier que votre engin est en ordre de marche.

N’oubliez pas de vous assurer !

C’est obligatoire ! Une RC (responsabilité civile) est la base de votre assurance moto . C’est d’ailleurs une obligation légale à partir du moment où vous immatriculez votre véhicule. Elle vous couvre pour les éventuels dommages matériels et corporels que vous pourriez causer à des tiers en cas d’accident.

Vous souhaitez augmenter votre protection ? Optez alors pour la garantie omnium en complément. L’omnium couvre également, en cas de sinistre, les dommages matériels sur vos équipements de protection tels que le casque ou les gants, et ce jusqu’à 2 000 euros (hors TVA).

Attention, si vous êtes impliqué dans un accident (que vous soyez en faute ou pas) sans tiers responsable et que vous êtes blessé, vos assurances responsabilité civile ou omnium ne suffisent pas. Pour être couvert, vous devez avoir souscrit la garantie « sécurité du conducteur ».

Vous n'êtes pas tout à faire sûr de la formule la mieux adaptée à votre situation ? Passez chez votre courtier, il vous conseillera

(*) Non applicable pour les cyclomoteurs, max. 50 cc et 45 km/h.

