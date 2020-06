L’écart des rémunérations reste important dans notre pays.

Il y a encore du boulot pour atteindre l’égalité salariale entre les hommes et les femmes en Belgique. Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a ainsi constaté des "violations du droit à l’égalité de rémunération et du droit à l’égalité des chances dans la vie professionnelle" dans notre pays. La Belgique est loin d’être un cas unique, puisque 14 des 15 pays appliquant la procédure de réclamations collectives de la Charte sociale européenne sont dans cette situation. Il s’agit de la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, Chypre, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal et la Slovénie. Seule la situation de la Suède a été considérée comme "conforme" à la Charte.

"L’écart de rémunération entre les hommes et les femmes est inacceptable dans des sociétés modernes, mais il demeure pourtant l’un des principaux obstacles pour atteindre une véritable égalité", épingle la secrétaire générale du Conseil de l’Europe, Marija Pejcinovic Buric. "Les gouvernements européens doivent d’urgence accroître leurs efforts pour assurer l’égalité des chances dans la vie professionnelle."

Le CEDS a constaté que les 15 États concernés s’étaient dotés d’une législation "satisfaisante" reconnaissant le droit à un salaire égal pour un travail égal ou un travail de valeur égale, mais a conclu à diverses violations - sauf en ce qui concerne la Suède. Le Comité pointe "l’insuffisance de progrès en vue de réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, le manque de transparence salariale sur le marché du travail, l’absence de voies de recours effectives ou le manque de pouvoirs et de ressources des organismes nationaux de promotion de l’égalité hommes-femmes".

De plus, malgré l’instauration de quotas et d’autres mesures, les femmes continuent d’être sous-représentées aux postes d’encadrement dans les entreprises du secteur privé.

Même si l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes s’est resserré dans certains pays, les progrès restent insuffisants, conclut le CEDS.R.Meu.