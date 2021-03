Le service de ruling dans le viseur des autorités : "Le Service des Décisions Anticipées (SDA), c’est un état dans l’état" Mes Finances François Mathieu

© BELGA Le chef de groupe PS à la Chambre, Ahmed Laaouej, s’oppose fermement à ce projet.

Un conseil fiscal, dans l’anonymat, estime que "le plus gros problème, c’est que plutôt que d’être amené à donner un avis sur l’application des lois, le SDA en vient parfois à faire la loi lui-même". Et de prendre l’exemple des droits d’auteur, niche fiscale qui prend de l’ampleur - "peut-être est-ce pour cette raison que le SDA est de plus en plus intransigeant" - mais qui s’arc-boute sur "des textes légaux très mal torchés. En clair, on ne sait pas réellement quelle part du revenu est autorisée sous ce régime. Et le SDA change de plafond quasi comme de chemise", poursuit ce conseil fiscal.