Ah ! Le télétravail. Depuis un an, il est source de beaucoup de discussions, entre ceux qui y ont trouvé un équilibre idéal et ceux qui n’en peuvent plus de rester chez eux à temps plein, sans contact avec leurs collègues. Entre les avantages et les inconvénients, il y en a pour tous les goûts, mais ce qui est certain, c’est que le télétravail a un prix. Entre les factures d’eau, d’électricité, de téléphonie ou encore l’achat de matériel, cela peut représenter plusieurs centaines d’euros dans certains cas. Et si l’économie en essence comble parfois le déficit, ce n’est pas vrai pour tout le monde.