En rentrant de vacances, vous êtes nombreux à abandonner, sur une plage ou dans un coin de votre chambre d'hôtel, vos accessoires autrefois indispensables à la plage. Flamants roses, licornes et autres seront désormais transformés ... en sac et en portefeuilles.

C'est le projet pilote mis en place par Thomas Cook et Neckermann qui récoltent, chaque année, des milliers de produits de ce type laissés par les vacanciers.

"Suite à notre décision d’il y a un an de nous débarrasser de tous les plastiques jetables, ceci est l’une de nos nouvelles initiatives afin de devenir un partenaire de voyages durable", peut-on lire dans un communiqué de Neckermann Belgique.

Les objets collectés sont ensuite envoyés aux designers britanniques réputés pour leur production "green" Wyatt and Jack pour un recyclage plutôt inédit puisque les licornes sont convertis en sacs de plage, trousses de toilette, portefeuilles et sacs-à-dos.

Il s'agit d'un projet pilote qui devrait être développé dans les prochaines années au sein des hôtels et ressorts des deux groupes. "Un rapide calcul nous dit que, pour un seul été, Wyatt and Jack recevraient 51.000 objets gonflables de nos propres concepts hôteliers. C'est pourquoi nous demandons expressément que tous les objets gonflables soient ramenés à la maison à l'avenir".

© Neckermann



80% des Belges veulent lutter contre le gaspillage de plastique

En novembre 2018, Neckermann et le Groupe Thomas Cook avaient déjà pris l’initiative de réduire les 70 millions d’objets en plastique jetable dans leurs propres hôtels et bureaux d’ici fin 2020.

Avec ce dispositif, Neckermann dit vouloir contribuer au combat contre le plastique échoué le long des plages populaires en Europe.

Selon des chiffres communiqués par WWF, le taux de plastique dans la Méditerranée a augmente de 40% en été. Ifremer, l’institut français pour la recherche marine, rapporte que la Méditerranée serait 4 fois plus polluée que la Mer du Nord.

"En tant que tour-opérateur, nous ne pouvons pas nous permettre de rester sur place et avons, par conséquent, élaboré un plan pour contribuer un maximum aux différents défis et rendre les voyages chez nous toujours plus respectueux du climat. Actuellement, nous avons déjà supprimé 11 millions d’objets en plastique. Par exemple en interdisant tous les gobelets et les pailles en plastique dans nos propres hôtels et resorts", explique Leen Segers pour Neckermann.

Le tour-opérateur a sondé ses vacanciers à ce propos. Selon cette enquête menée auprès de plus de 1000 Belges, 84% disent vouloir diminuer l’usage de plastiques jetables et veulent remplacer ces objets par des alternatives biodégradables et compostables.