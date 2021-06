Le dernier chiffre de l’inflation communiqué fin mai par Statbel évoquait une hausse des prix à la consommation de 1,43 % contre 1,23 % en avril. Le coupable ? “Cette hausse de l’inflation est principalement due à l’inflation de l’énergie ; les prix de l’énergie étaient assez bas en mai de l’année dernière en raison de la crise du coronavirus”, relevait l’office belge de statistique. Le plus spectaculaire est le prix à la pompe, sans doute, car il n’est pas lissé par des factures intermédiaires, comme c’est le cas pour le gaz et l’électricité. Les carburants étaient justement épinglés dans ce communiqué pour leur contribution majeure à la hausse des prix en mai, avec une moyenne de 1,6 % sur l’ensemble du mois. Les carburants coûtaient alors 22 % de plus qu’en mai 2020.