Un guichet européen unique pour la TVA sur les ventes en ligne : "Une économie jusqu’à 2,3 milliards d’euros par an" Mes Finances Van Campenhout Patrick

© Shutterstock "Ces règles contribueront à régler le problème de l’écart de TVA, soit la différence entre les recettes TVA attendues et la TVA effectivement perçue dans chaque État membre", explique la DG TAXUD.

Dès le 1er juillet, les vendeurs hors UE auront tout intérêt à disposer d’un tel siège européen. "Il y a là un gros avantage pour les entreprises européennes qui vont y gagner en temps et en coûts. Et c’est une nouvelle preuve de l’harmonisation européenne au niveau des règles qui régissent le commerce", explique encore Carine Moitier. Selon la direction générale européenne de la fiscalité et des douanes (DG TAXUD), le système mis en place "devrait permettre aux entreprises d’économiser jusqu’à 2,3 milliards d’euros par an en coûts de conformité".