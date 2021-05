Vouloir éviter les droits de succession entraînera une dénonciation Mes Finances François Mathieu

© BELGA Le cabinet du ministre Vincent Van Peteghem (CD&V), contacté, promet des annonces "prochainement en matière de lutte contre la fraude fiscale".

La première a pour objectif de combattre la mise en place, par les acteurs du secteur financier, de certains "mécanismes particuliers" ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers. "L’objectif poursuivi consiste à obliger les autorités de contrôle (FSMA, le régulateur du marché et l’organe de protection des consommateurs et la BNB, la Banque nationale de Belgique, NdlR) à dénoncer lesdits ‘mécanismes particuliers’ à la justice plus rapidement", poursuit Denis-Emmanuel Philippe, avocat chez Bloom Law.