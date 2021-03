Upy, cette néobanque qui s’adresse aux ados à partir de 10 ans Mes Finances Ariane van Caloen

La spécificité de la néobanque sera de s’adresser aux adolescents, dès l’âge de 10 ans, en leur proposant une carte de paiement (sur souscription des parents), une application bancaire et, pour les parents, une app "miroir" leur permettant d’avoir un œil sur ce qui est proposé à leur enfant. "On a vu qu’avant 18 ans il y a très peu d’outils pour les jeunes leur permettant de bien gérer leur argent. Notre philosophie est : learning by dream. On veut rendre la banque la plus simple possible", explique Morgan Wirtz. Le jeune entrepreneur s’est inspiré de la néobanque à succès américaine Greenlight et de sa concurrente britannique GoHenry.