Vincent Van Peteghem : "Je veux une réforme fiscale sans tabou"

© BELGA Vincent Van Peteghem (CD&V), ministre des Finances.

L’impôt des personnes physiques est probablement l’un des plus gros – si pas le plus gros – chantiers de cette législature. Planifiée pour 2024, "cette réforme sera majeure, c’est mon ambition. Sans tabou. Majeure, mais pas téméraire". Forcément. Quand en préambule, et cela figure noir sur blanc dans la déclaration gouvernementale, le ministre rappelle que "notre système se caractérise par de nombreuses exceptions, des régimes d’exonération et des différences de traitement au sein des différents domaines fiscaux, et que des taux d’imposition élevés sont appliqués", cela situe tout de suite le niveau de difficulté de pareille réforme.