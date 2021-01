La crise sanitaire et les confinements ont fragilisé un grand nombre de secteurs. Des milliers d'indépendants et de chefs de PME ont déclaré être acculés à la faillite ou à la cessation. Bien que des aides aient été mis à disposition des indépendants ou employeurs touchés par la crise, les secteurs mis à l'arrêt restent plutôt négatifs concernant l'activité économique et les perspectives d'avenir.

Afin de connaitre l'ensemble des aides auxquelles vous avez droit, l'UCM a réalisé un travail de synthèse et rassemble dans un tableau toutes les aides disponibles pour les indépendants et employeurs.