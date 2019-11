Votre animal de compagnie doit passer une consultation de suivi ? Il est malade ou blessé ? Il a besoin d’une intervention d'urgence spécifique ? Tout comme pour un membre de votre famille, vous n’avez qu’un seul souhait : lui offrir les meilleurs soins de santé. Pensez à prendre une mutuelle.

Près de 4 ménages belges sur 10 possèdent un animal de compagnie. Une présence chaleureuse dans un foyer, mais qui a toutefois un coût, en particulier quand celui-ci tombe malade, se blesse ou tout simplement vieillit. En plus de son alimentation (65%) et de son confort (17%), une étude récente estime que près de 20% du budget destiné à votre animal est consacré aux soins de santé et aux médicaments. Certaines races de chien et de chat sont aussi plus souvent sujettes à certaines maladies ou problèmes de santé. Et la facture grimpe rapidement lorsqu'il doit être opéré. Entre l'anesthésie, l'hospitalisation et les soins, cela peut vite monter à plus de 1000,00 euros, un budget que certains propriétaires ne savent pas débourser. Pour y faire face, Pour y faire face, AXA vous propose de souscrire à son assurance pour animaux de compagnie SantéVet . Celle-ci permet une prise en charge des frais vétérinaires, qu’il s’agisse d’une consultation, d’une radiographie ou même d’une opération chirurgicale.

Comment cela fonctionne ?

Le système fonctionne sur le modèle d’une assurance traditionnelle. Il est fonction du type de garanties retenues. Vous déterminez vous-même le niveau de remboursement de vos factures, selon la formule choisie : de 50 % à 90 % sur les frais de vétérinaire en cas d'accident, de maladie et de chirurgie, moyennant des plafonds de remboursement allant de 1.100 euros à 2.200 euros. Une couverture en assurance qui a bien aidé la propriétaire de Zyggy.

« Il y a deux ans, suite de la grande insistance de nos 3 enfants, nous avons fini par céder et nous avons acheté un berger australien. Un amour que nous avons appelé Zyggy », nous explique cette assurée AXA . « Mais, à l'arrivée de notre petite princesse, je me suis fait bien du souci, car imaginez qu'il arrive quelque chose à Zyggy et que nous ne puissions pas la faire soigner comme il se doit. Un jour, j'ai fait part de mes inquiétudes à ma voisine qui m'a dit qu’il existait une assurance pour les chiens et les chats ! Je l’ai prise tout de suite. Et cette assurance nous a déjà bien soulagés. Zyggy ne tient pas en place. Il s'est déjà blessé plusieurs fois à une patte ! »

Ci-dessous, le détail des dépenses en soins de santé encourues pour Zyggy sur une année : 520,45 euros. Sur ce montant, l’affiliée n’a déboursé que 52,00 euros grâce l’assurance SantéVet .

© AXA



Obtenir une offre personnalisée ?

Meilleurs amis de l’homme, fidèles et indéfectibles, nos compagnons à quatre pattes méritent le meilleur. Il est donc important, si vous n’avez pas les moyens de bien les soigner, de contracter une assurance pour animaux de compagnie SantéVet . Qu’ils soient de race ou indéterminés, assurer votre animal, c’est faire acte de prévoyance et mettre toutes les chances de votre côté pour allonger son espérance de vie. Pour bénéficier d’une simulation sur mesure et sans engagement, prenez contact avec l’un de nos conseillers en assurance en cliquant ici . Un Teckel, un Retriever de la Nouvelle-Écosse ou un Scottish Fold n’ayant évidemment pas les mêmes besoins.

