Les Bourses européennes poursuivent leur rebond

La Bourse de Bruxelles a clôturé en hausse de 0,44%. L'indice Bel 20 a terminé à 4.218,70 points avec 12 de ses éléments en hausse.

La Bourse de Paris a gagné 0,26% . L'indice vedette CAC 40 est monté de 17,11 points à 6.481,59 points, alors qu'il a passé une bonne partie de la séance au-dessus du seuil des 6.500 points. La veille, il avait fini en hausse de 1,85%.

Valeurs de clôture du 22 juillet 2021 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles. Entre parenthèses, les cours de la séance précédente.

AB InBev - 57,88 (58,04)

Ackermans + 142,80 (142,60)

Aedifica - 119,50 (119,90)

Ageas - 44,05 (44,25)

Aperam - 47,94 (48,05)

arGEN-X + 271,50 (267,70)

Cofinimmo - 133,00 (133,70)

Colruyt + 47,77 (47,72)

Elia + 94,55 (92,70)

Galapagos + 51,29 (51,16)

GBL + 97,10 (95,50)

KBC - 66,00 (66,46)

Melexis + 85,90 (85,10)

Proximus - 16,92 (16,99)

Sofina + 395,00 (385,20)

Solvay - 110,05 (110,30)

Telenet + 32,38 (32,34)

UCB + 90,10 (89,44)

Umicore + 54,00 (53,68)

WDP + 36,12 (35,64)

Avis de Broker pour Fluxys, KBC et Barco

Fluxys (+1,4% à 271,5 euros) a été confirmé à « conserver » chez Kepler Cheuvreux, l’objectif étant remonté de 31 vers 33 euros. L’analyste se montre légèrement plus optimiste pour l’évolution du dividende de l’opérateur du réseau de pipeline gazier. « Le groupe opère dans un cadre mature et réglementé, avec des perspectives de croissance qui restent limitées, une combinaison idéale pour une action à détenir uniquement pour son rendement. Nous tablons désormais sur une légère progression du dividende pour les prochaines années ».

KBC (-0,7% à 66 euros) a été maintenu à « conserver » chez Deutsche Bank, l’objectif étant relevé de 64 vers 66 euros. Pour les résultats du deuxième trimestre, l’analyste s’attend à un recul des provisions et des créances douteuses, et il estime que la performance du groupe belge devrait être supérieure à ses concurrents néerlandais ABN Amro et ING. Il souligne également que le second semestre 2021 devrait être favorablement impacté par la bonne diversification géographique et sectorielle du portefeuille. « Le titre affiche une forte prime, ce qui limite le potentiel haussier »

Barco (-0,1% à 20,96 euros) a vu son objectif grimper de 24,5 vers 25 euros chez Kepler Cheuvreux, qui a confirmé sa recommandation à « acheter ». Suite à la publication des résultats semestriels, l’analyste a relevé ses attentes pour les flux de trésorerie. « Les fondamentaux du groupe semblent intacts avec une progression solide du carnet de commandes. Nous considérons que le profil de risque reste attractif ».