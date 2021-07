Les Bourses européennes restaient sur la réserve à la clôture, dans l'attente de nombreux résultats d'entreprises

Négative en matinée en Europe, la séance de ce lundi s'est achevée dans l'indécision avec des indices partagés et peu modifiés. Le Bel 20 de la Bourse de Bruxelles s'est redressé progressivement, jusqu'à conclure en hausse de 0,16 % par rapport à vendredi, en s'inscrivant à 4.237,31 points, avec 12 de ses éléments dans le vert.

La Bourse de Paris a terminé en petite hausse de 0,15 %. L'indice vedette CAC 40 a pris 9,78 points, à 6.578,60 points. Vendredi, il avait terminé en nette hausse (+1,35 %).

De son côté, le Dax de la Bourse de Francfort perdait 0,32 % à 15 618.98 points, tandis que le FTSE-100 de la Bourse de Londres stagnait presque à -0,03 %, à 7 025.43 points.

Valeurs de clôture du lundi 26/07 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 58,16 (58,09)

Ackermans + 144,20 (143,10)

Aedifica - 118,90 (119,50)

Ageas + 45,47 (45,07)

Aperam + 51,20 (49,29)

arGEN-X - 261,80 (267,90)

Cofinimmo = 133,90 (133,90)

Colruyt - 47,68 (47,97)

Elia - 94,70 (95,30)

Galapagos + 50,87 (50,86)

GBL + 97,66 (97,40)

KBC + 67,64 (66,36)

Melexis + 87,60 (86,90)

Proximus + 17,19 (16,97)

Sofina - 393,20 (396,40)

Solvay + 112,50 (110,80)

Telenet + 32,86 (32,54)

UCB - 89,12 (90,22)

Umicore + 54,40 (53,88)

WDP - 35,74 (36,06)

Avis des brokers pour ArgenX, GIMV et Sofina :

ArgenX (-2,28 % à 261,80 euros) a été confirmé à "acheter" chez Degroof Petercam, l’objectif de cours étant légèrement relevé vers 24,5 euros. Si l’analyste admet que les résultats semestriels n’ont pas été conformes aux attentes, la progression du carnet de commandes augure de perspectives plus favorables pour le reste de l’année. "L’activité de la division Entreprise a été encore impactée par l’épidémie durant les six premiers mois de 2021, mais nous tablons sur une hausse des ventes pour Clickshare et pour les systèmes de projection destinés aux cinémas".

GIMV (+1,31 % à 54,10 euros) a vu son objectif de cours légèrement relevé vers 59 euros chez KBC Securities, suite notamment à l’annonce de la vente de la participation dans le gestionnaire de cliniques néerlandais Equipe Zorgbedrijven à Nordic Capital. La recommandation a été maintenue à "acheter". "Nous apprécions cette opération, qui est la deuxième vente réussie en l’espace d’un mois. L’impact de cette opération (1 euro par action) est impressionnant vu qu’il s’agissait d’une des plus petites participations, ce qui confirme la valorisation conservatrice appliquée dans le calcul de la valeur nette d’inventaire".

Sofina (-0,81 % à 393,20 euros) a été maintenu à "conserver" chez KBC Securities, qui a relevé son objectif de 330 vers 375 euros. L’analyste souligne que le holding cote désormais avec une prime importante par rapport à sa valeur intrinsèque (297 euros), en raison de l’engouement pour le portefeuille de participations, fortement exposé sur le secteur technologique.