Le courtier en ligne Robinhood lève 2 milliards lors de son introduction à Wall Street

L'opérateur boursier américain Robinhood a levé environ 2,1 milliards de dollars (1,8 milliard d'euros) lors de son introduction en bourse. La société a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi qu'elle a vendu 55 millions d'actions pour 38 dollars. L'entreprise est ainsi valorisée à près de 32 milliards de dollars.

Compte tenu des attentes élevées, ce chiffre est plutôt bas : Robinhood avait annoncé vouloir émettre des actions dans une fourchette de prix de 38 à 42 dollars par action et viser une valorisation totale de 35 milliards de dollars. Robinhood avait réservé 35 % des actions à ses propres utilisateurs.

Par conséquent, l'introduction en bourse est considérée comme plus imprévisible que les introductions en bourse normales. Le négociant en actions sera coté à la bourse technologique Nasdaq de New York à partir de jeudi/aujourd'hui sous le ticker "HOOD". Selon l'agence de presse financière Bloomberg, il s'agit de la sixième plus grande introduction en bourse américaine cette année. Robinhood a plus que doublé son nombre d'utilisateurs au cours de l'année écoulée. Au deuxième trimestre, ce nombre est passé à 22,5 millions.

Avec son application facile à utiliser pour négocier des actions, des options et des crypto-monnaies, la société est considérée comme ouvrant la voie à une jeune génération d'investisseurs sur les marchés financiers américains.

Cependant, le modèle économique de Robinhood est controversé. Le courtier ne facture pas les utilisateurs, mais gagne de l'argent en servant d'intermédiaire dans leurs transactions. Les critiques accusent Robinhood d'encourager ses clients à effectuer des transactions nombreuses et risquées, à l'instar des sociétés de jeux d'argent. Pour sa part, l'entreprise affirme que son modèle économique vise à "démocratiser" le marché financier.