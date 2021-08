Les Bourses européennes clôturent dans une tendance haussière, le Bel 20 à +0,20 %

A l'issue d'une séance irrégulière mardi, l'indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles devait confirmer une hausse de 0,20 % à 4.235,64 points.

Portée par les résultats de la Société Générale et de Stellantis, la Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,72 % mardi, poursuivant son ascension de la veille qui l'a portée à son plus haut niveau depuis le début de l'année. L'indice vedette CAC 40 a gagné 47,91 points à 6.723,81 points. Il a atteint 6.749,88 points en milieu de journée, un plus haut en séance depuis le 11 septembre 2000. La veille il avait nettement progressé de 0,95 %.

Le Dax de la Bourse de Francfort perdait 0,09 % à 15 555.08 points, et le FTSE-100 de la Bourse de Londres gagnait 0,34 % à 7 105.72 points.

Valeurs de clôture du 3 août 2021 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 52,41 (53,32)

Ackermans - 147,50 (147,80)

Aedifica - 120,90 (121,60)

Ageas + 45,00 (44,84)

Aperam + 52,64 (52,44)

arGEN-X - 260,50 (261,00)

Cofinimmo - 137,60 (137,90)

Colruyt + 48,17 (47,81)

Elia - 98,65 (98,75)

Galapagos - 51,64 (51,92)

GBL + 100,30 (98,54)

KBC - 67,90 (68,08)

Melexis + 95,00 (94,30)

Proximus + 17,33 (17,19)

Sofina + 400,60 (397,00)

Solvay + 112,80 (112,75)

Telenet + 31,70 (31,64)

UCB + 93,10 (91,88)

Umicore + 54,22 (53,56)

WDP - 36,54 (36,56)

Avis des brokers pour UCB, Financière de Tubize et Ahold Delhaize :

UCB (+1,33 % à 93,10 euros) a été confirmé à "neutre" chez le Crédit Suisse, qui a relevé son objectif de 90 vers 95 euros. Le groupe a confirmé ses objectifs pour 2021, suite à la publication des résultats pour le premier semestre. "Nous pensons que le groupe devrait être en mesure de faire ressortir ses chiffres dans le haut de la fourchette fixée pour 2021. Nous restons néanmoins prudents sur le groupe belge, car l’évolution des perspectives bénéficiaires va dépendre de la manière dont la croissance des ventes pour Evenity et Bimekizumab vont permettre de compenser l’effondrement attendu des ventes pour le Vimpat en 2022".

Dans le même temps, Degroof Petercam a relevé son objectif sur Financière de Tubize (+2,54 % à 88,90 euros) de 100 vers 110 euros, avec une recommandation maintenue à "acheter". L’analyste souligne que son objectif de cours laisse désormais un potentiel supérieur à 23 % pour le holding de contrôle du groupe UCB, un niveau suffisant pour maintenir un avis favorable.

Ahold Delhaize (+1,47 % à 26,56 euros) a reçu un premier avis "surperformer" chez Sanford Bernstein, l’objectif étant fixé à 28,88 euros. Si l’analyste se montre généralement pessimiste sur les perspectives du secteur de la distribution alimentaire en Europe en raison (notamment) de sa grande fragmentation, il apprécie le profil du groupe belgo-néerlandais en raison du renforcement des activités en ligne. De son côté, UBS a remonté son avis de "vendre" vers "neutre" avec un objectif grimpant vers 25,4 euros, dans l’attente d’une activité soutenue aux Etats-Unis durant le deuxième trimestre.