Le Bel 20 poursuit son ascension et dépasse le cap des 4 300 points pour la première fois depuis 2007

Avec 11 de ses éléments dans le vert, la Bourse de Bruxelles termine la semaine sur une nouvelle progression. Le Bel 20 s'appréciait de 0,22 % à 4 302,82 points. L'indice belge n'avait plus franchi la barre des 4 300 points depuis 2007. KBC (71,40) et Ageas (46,04) progressaient de 1,80 et 1,23 %, devant Umicore (56,26) également en hausse de 1,01 %. AB InBev (52,49) gagnait de justesse 0,13 % tandis que Sofina (403,60) et GBL (98,90) reculaient de 1,75 et 1,74 %, Elia (100,90) de 1,66 %. arGEN-X (263,00) et Galapagos (51,45) valaient 0,69 et 0,78 % de plus que jeudi, Solvay (115,05) s'appréciant de 1,19 % alors que UCB (93,94) cédait 0,13 %.

La Bourse de Paris a fini en hausse de 0,53 %, tirée par le secteur bancaire, permettant au CAC 40 de se rapprocher de son record absolu et de connaître sa plus belle performance hebdomadaire depuis mars. L'indice CAC 40 a gagné 35,77 points à 6 816,96 points. Il a progressé de 3,09 % sur la semaine et de 22,80 % depuis le début de l'année.

La Bourse de Francfort enregistrait également un léger progrès, le DAX avançant de 0,11 % à 15 761,45 points. la Bourse de Londres faisait une nouvelle fois du surplace, le FTSE-100 (+ 0,04 %) s'établissant à 7 122,95 points.

Valeurs de clôture du 6 août 2021 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :