Wall Street repart de l'avant après l'inflation américaine

La Bourse de New York repartait de l'avant au-delà de ses records mercredi après l'inflation américaine, qui n'a pas avancé plus que prévu.

Wall Street repartait de l'avant au-delà de ses records mercredi après l'inflation américaine, qui n'a pas avancé plus que prévu: le Dow Jones et le Nasdaq progressaient de 0,31 % et 0,30 %.

Orientés en baisse avant l'ouverture, les indices ont changé de direction après l'annonce d'une inflation de 0,5 % en juillet aux Etats-Unis, moins qu'en juin, et stable sur un an à 5,4 %.

La veille, le Dow Jones avait terminé à 35.264,67 points (+0,46 %), un record tout comme le S&P 500 (+0,10 %) à 4.436,75 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, avait cédé 0,49 % à 14.788,09 points.