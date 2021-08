Wall Street temporise après avoir atteint de nouveaux records

La Bourse américaine s'orientait en légère baisse jeudi après une hausse des prix de gros plus forte que prévue aux Etats-Unis et à la suite de nouveaux records la veille.

Quelques minutes après l'ouverture, le Dow Jones lâchait 0,02 %, le S&P 500 perdait 0,14 % et le Nasdaq abandonnait 0,17 %.

Mercredi, après l'annonce d'une inflation conforme aux prévisions en juillet, l'indice Dow Jones avait clôturé en hausse de 0,62 % à 35.484,97 points, atteignant un nouveau record, de même que pour l'indice élargi S&P 500 à 4.447,70 points (+0,25 %).

Le Nasdaq, à forte coloration technologique et plus sensible à l'inflation et aux perspectives de hausse des taux, était demeuré en repli à 14.765,13 points (-0,16 %).

Les investisseurs digéraient un indicateur de l'emploi favorable avec une légère diminution des inscriptions hebdomadaires au chômage la semaine dernière.

Les nouvelles demandes d'allocations chômage ont ralenti de 12.000 à 375.000, mieux que les prévisions des analystes et chiffre proche de leur plus bas niveau depuis le début de la pandémie.

Du côté de l'inflation, alors que l'évolution des prix à la consommation moins forte que prévu en juillet (+0,5 %) avait rassuré les marchés la veille, la hausse des prix de gros, publiée jeudi, a surpris défavorablement.

Taux obligataires

L'indice des prix à la production a progressé de 1% sur le mois, contre 0,5 % en juin et 0,6 % pour les estimations. Sur un an, ils grimpent de 7,8 %.

Les taux obligataires ont un peu réagi à ce chiffre, les rendements sur la dette américaine à dix ans passant à 1,36 % contre 1,33 % la veille.

"Le principal point à retenir est que les producteurs paient clairement des prix plus élevés, ce qui pourrait se traduire par une pression sur les marges bénéficiaires s'ils ne parviennent pas à répercuter les augmentations de prix sur les clients", prévenait Patrick O'Hare de Briefing.com.

Une série de résultats d'entreprises étaient attendus après la clôture du marché, particulièrement ceux de Disney (-0,29 %) mais aussi d'AirBnb (+0,74 %) et du livreur DoorDash (-0,36 %).

Le site de commerce en ligne Ebay prenait 0,72 % après de bons résultats au 2e trimestre.

Le titre du fabricant de vaccins Moderna, massivement vendus ces dernières séances, reprenait 0,60 % après une chute de 15,64 % la veille.