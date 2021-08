Wall Street en recul après les records de la semaine précédente

Wall Street démarrait la semaine dans le rouge, refroidie par les nouvelles provenant d'Asie et d'Afghanistan.

La Bourse de New York ouvrait en berne, préoccupée surtout par des chiffres décevants sur l'économie chinoise, tandis que la situation en Afghanistan assombrissait un peu plus l'humeur des investisseurs.

Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones reculait de 0,48 % à 35 344,42 points. L'indice élargi S&P 500 perdait 0,44 % à 4 448,17 points et le Nasdaq lâchait 0,38 % à 14 765,40 points. Vendredi, le Dow Jones et le S&P 500 avaient terminé sur des records et le Nasdaq était resté stable.