Les Bourses mondiales s'enfoncent dans le rouge

Après Wall Street, les indices européens chutent à la perspective de voir le soutien monétaire massif de la Réserve fédérale américaine (Fed) se réduire dès cette année.

Selon les Minutes de la Fed, l'idée d'une réduction du soutien monétaire dès cette année gagne du terrain au vu des progrès en terme économique et sur le front de l'emploi. Et ce, même si les membres du comité de la politique monétaire de la Fed restent divisés sur le moment le plus opportun pour commencer à le faire.

Depuis plus d'un an, les marchés financiers s'appuient sur les largesses des Banques centrales et la reprise économique engagée pour remonter la pente de façon exponentielle. Tour à tour, ils ont atteint, approché ou multiplié des performances jamais vues.

Les indices asiatiques ont clôturé dans le rouge. Tokyo a perdu 1,1%, Hong Kong 2,1% et Shanghai 0,6%.

Les places européennes ne font pas exception. La Bourse de Paris s'enfonçait sérieusement dans le rouge ce jeudi matin, après avoir lâché près de 3% en milieu de matinée pour retomber sous les 6.500 points. La Bourse de Bruxelles abandonnait près de 2% peu avant 11 heures.

Vers 09H30, Milan chutait de 2,28%, Londres 2,22% et Francfort 1,97%.