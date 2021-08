Les Bourses européennes clôturent dans l'indécision, avant le symposium des banquiers centraux à Jackson Hole

Après avoir regagné jusqu'à 0,44 % ce mercredi matin, l'indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles devait lever le pied parallèlement à l'indécision de Wall Street à l'ouverture. Il repassait ainsi de peu dans le rouge jusqu'à confirmer un repli de 0,10 % à 4.323,96 points, avec 15 de ses éléments en baisse.

La Bourse de Paris a fini sur un petit rebond (+0,18 %). L'indice CAC 40 a pris 12,17 points à 6.676,48 points au lendemain d'un léger repli de 0,28 %.

L'indice Dax de la

Bourse de Francfort

perdait quant à lui 0,28 % à 15 860.66 points, tandis que le FTSE-100 de la

Bourse de Londres

augmentait de 0,34 % à 7 150.12 points.

Valeurs de clôture du mercredi 25/08 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 51,57 (51,67)

Ackermans - 146,40 (147,00)

Aedifica - 120,60 (121,70)

Ageas - 43,09 (43,15)

Aperam + 52,68 (51,54)

arGEN-X + 293,20 (288,00)

Cofinimmo - 136,00 (138,30)

Colruyt - 48,18 (48,48)

Elia - 106,90 (107,60)

Galapagos - 47,94 (48,65)

GBL - 96,56 (97,20)

KBC + 72,52 (71,46)

Melexis + 99,05 (98,95)

Proximus - 17,37 (17,38)

Sofina - 372,40 (377,00)

Solvay + 113,05 (112,65)

Telenet - 31,90 (32,34)

UCB - 97,94 (99,80)

Umicore - 56,56 (56,88)

WDP - 37,62 (37,92)

Avis des brokers pour EVS, GBL et KBC :

EVS (+4,66 % à 20,20 euros) a été relevé de "conserver" vers "acheter" chez ING, l'objectif grimpant de 20 vers 25 euros. De son côté, Degroof Petercam ("conserver") a fait passer le sien de 18 vers 20 euros. Ces révisions font suite à l'annonce de résultats supérieurs aux attentes pour le premier semestre 2021, avec un carnet de commandes qui reflète un remplacement des anciens équipements pour des appareils de nouvelle génération. "Nous avons sensiblement relevé nos attentes bénéficiaires pour les exercices 2021 à 2023", souligne ING. "Les objectifs fixés par la direction pour l'année en cours semblent conservateurs".

GBL (-0,51 % à 28,12 euros) a été confirmé à "acheter" chez Kepler Cheuvreux, l'objectif de cours étant relevé de 105 vers 110 euros. "Après la publication des résultats semestriels, nous avons adapté notre modèle afin de prendre en compte l'évolution des cours pour les participations cotées, et la hausse de la valorisation pour certaines participations non cotées". L'analyste souligne également avoir ajusté ses attentes pour le dividende sur base des indications données par la direction pour 2021.

KBC (+1,48 % à 72,52 euros) a été descendu d'"acheter" vers "conserver" chez Leleux Associated Brokers, l'objectif de cours étant fixé à 73,2 euros. L'analyste souligne que KBC est une des banques les plus solides au niveau européen, malgré une politique de distribution qualifiée de généreuse. "La politique monétaire menée par la BCE continue toutefois d'exercer une pression sur le modèle économique et les perspectives bénéficiaires à long terme".