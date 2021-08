L’œil du marché : "Une économie qui ralentit en Chine va induire des mesures limitant la chute des actions"

La Bourse de Paris restait proche de l'équilibre (+0,11 %) ce matin. A 10H00, l'indice vedette CAC 40 grappillait 7,30 points à 6.694,60 points au lendemain d'une séance atone. A ce stade, l'indice s'affiche en hausse de 1,24 % sur le mois.

De son côté, le Dax de la Bourse de Francfort augmentait de 0,30 % à 15 935.23 points, peu après l'ouverture vers 9H30 (7H30 GMT). Le FTSE-100 de la Bourse de Londres perdait 0,14 % à 7 137.65 points, et le Bel 20 de la Bourse de Bruxelles affichait -0,07 % à 4 312.97 points.

En Chine, l'activité manufacturière en Chine est tombée en août à son plus bas niveau depuis le début de la pandémie en raison d'une dégradation des conditions sanitaires et d'intempéries dévastatrices. L'indice des directeurs d'achats (PMI) non-manufacturier, qui englobe le secteur des services et la construction, a connu sa première contraction depuis février 2020, lorsque l'économie chinoise avait été quasiment mise à l'arrêt à cause du Covid-19.

"Si l'économie chinoise est vraiment en train de ralentir, le panorama s'assombrit une fois de plus comme pour ses voisins de la région. Mais point positif, une économie qui ralentit en Chine va inciter le gouvernement central à prendre des mesures limitant potentiellement la chute des actions", souligne Jeffrey Halley analyste chez Oanda.

Le reste de l'agenda de la dernière séance du mois concernera la première estimation de l'inflation pour août en zone euro et la confiance des consommateurs américains en août (Conférence board).

En France, la croissance au deuxième trimestre a été revue en hausse à 1,1 % mais la hausse des prix à la consommation s'est fortement accélérée au mois d'août à 1,9 % sur un an.

Ce qui retiendra principalement l'attention des marchés cette semaine, ce sont surtout les données sur l'emploi américain, avec l'enquête ADP dans le secteur privé mercredi et le rapport mensuel du département du Travail( NFP) vendredi.

Dans son allocution à Jackson Hole vendredi, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) a insisté sur la nécessaire amélioration du marché du travail avant de normaliser sa politique monétaire.