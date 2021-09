Les Bourses européennes retrouvent un peu d'optimisme, Paris est tirée par ses géants du luxe

La Bourse de Bruxelles démarrait septembre de la meilleure des manières, le Bel 20 avançant de 0,31 % à 4 322,24 points avec 12 de ses éléments dans le vert, UCB (96,88) étant stationnaire. Elia (108,70) se distinguait en tête avec une hausse de 2,16 % devant Sofina (381,00) qui s'appréciait de 1,76 %. AB InBev (52,44) progressait de 0,87 %, KBC (71,92) et Ageas (42,72) de 0,81 et 0,87 %. Solvay (110,75) était négative de 0,18 %, arGEN-X (284,70) et Galapagos (49,92) de 0,38 et 0,77 % tandis que Aperam (51,46) et Umicore (55,16) reculaient de 0,96 et 1,04 %.

La Bourse de Paris a terminé en nette hausse de 1,18 %, portée notamment par les valeurs du luxe, et toujours confiante dans le soutien des banques centrales aux marchés mondiaux. L'indice vedette CAC 40 a gagné 78,51 points à 6 758,69 points. La veille, il avait conclu le mois d'août par une légère baisse de 0,11 %.

La Bourse de Londres réalisait également une bonne performance, le FTSE-100 s'appréciant de 0,42 % à 7 149,55 points. La Bourse de Francfort clôturait quant à elle de peu dans le rouge (- 0,07 %), le DAX terminant à 15 824,29 points.

Valeurs de clôture du premier septembre 2021 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :