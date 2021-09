Les chaussures de sport On, dont la star du tennis Roger Federer est actionnaire et ambassadeur, vont bientôt faire leur entrée à la Bourse de New York, avec une valorisation qui pourrait atteindre environ 5,5 milliards de dollars.

Roger Federer et les chaussures de sport On vont bientôt faire leur entrée à Wall Street

Créé en 2010 à Zurich, "On" était intialement spécialisée dans la chaussure de course à pied haut de gamme, avec une technologie innovante baptisée CloudTec et une semelle à trous, très reconnaissable.

Co-fondée par l'ancien champion du monde suisse de triathlon longue distance Olivier Bernhard, la marque s'est rapidement imposée dans un paysage pourtant déjà très concurrentiel, au point de réaliser un chiffre d'affaires de 425 millions de francs suisses en 2020, soit environ 482 millions de dollars.

Roger Federer est devenu actionnaire en 2019 et On a lancé des chaussures à son nom en juin dernier, déjà épuisées (elles seront de nouveau disponibles en septembre).

On Holdings AG, le nom complet de l'entreprise suisse, espère lever jusqu'à 622 millions de dollars à l'occasion de son entrée à Wall Street, sur le New York Stock Exchange, à une date encore non précisée, selon un document publié mardi par le régulateur américain des marchés financiers, la SEC.

A l'issue de l'opération, la société, qui a dégagé un bénéfice au premier semestre 2021, serait alors valorisée 5,5 milliards de dollars environ, selon le même document.

On Holdings n'est pas le seul équipementier sportif à chercher à profiter d'un afflux de capitaux sur les marchés financiers.

La marque néo-zélandaise Allbirds, dont le modèle se veut éco-responsable, a également déposé, fin août auprès de la SEC, un document préalable à son entrée à Wall Street.