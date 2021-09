Regain d'optimisme sur les Bourses européennes, le Bel 20 reste sous les 4 200 points

A la Bourse de Bruxelles, le Bel 20 s'appréciait de 0,28 % à 4 189,76 points avec 12 de ses éléments dans le vert, WDP (37,70) étant stationnaire. Ageas (42,08) était en tête avec un gain de 2,16 % en compagnie de KBC (72,36) et AB InBev (49,47) qui progressaient de 1,89 % et 1,48 %, Proximus (16,81) et Telenet (31,60) s'adjugeant des plus-values de 1,27 % et 0,83 %. Orange Belgium (19,50) était par ailleurs inchangée et Bpost (8,07) en hausse de 0,56 %. Solvay (109,60) valait 0,69 % de plus que vendredi et UCB (90,32) finalement 0,96 % de moins, arGEN-X (274,90) et Galapagos (48,60) reculant 1,47 % et 1,23 %.

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,20 %, retrouvant des couleurs après une semaine terne, mais a été entravée dans son mouvement par la baisse marquée dans le secteur du luxe. L'indice vedette CAC 40 a gagné 13,16 points, à 6 676,93 points.

La Bourse de Francfort effectuait un rebond nettement plus marqué, le DAX avançant de 0,59 % à 15 701,42 points. La Bourse de Londres connaissait une journée similaire, le FTSE-100 progressant de 0,58 % à 7 069,77 points.

Valeurs de clôture du lundi 13 septembre 2021 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 49,47 (48,75)

Ackermans + 151,50 (150,50)

Aedifica + 117,30 (116,90)

Ageas + 42,08 (41,19)

Aperam + 51,20 (50,86)

arGEN-X - 274,90 (279,00)

Cofinimmo + 133,70 (133,40)

Colruyt + 47,36 (47,08)

Elia + 106,40 (105,30)

Galapagos - 48,60 (49,21)

GBL - 95,30 (95,66)

KBC + 72,36 (71,02)

Melexis - 101,60 (101,90)

Proximus + 16,81 (16,60)

Sofina - 354,80 (361,00)

Solvay + 109,60 (108,85)

Telenet + 31,60 (31,34)

UCB - 90,32 (91,20)

Umicore - 53,62 (53,68)

WDP = 37,70 (37,70)

L'avis du Broker pour Atenor, Colruyt et Immobel

Atenor (-0,7 % à 59,8 euros) a été maintenu à « conserver » chez ING, l'objectif étant relevé de 60,8 vers 62 euros. Cette révision fait suite à l'annonce des excellents chiffres semestriels en fin de semaine dernière, avec un bénéfice net en progression de plus de 50% suite à la vente de deux projets immobiliers en Roumanie. "Nous pensons que la direction s'est montrée trop prudente dans ses objectifs pour l'année en cours."

Colruyt (+0,6 % à 47,36 euros) a été confirmé à « conserver » chez Kepler Cheuvreux, qui a toutefois relevé son objectif de 48 vers 50,6 euros. "Nous avons essentiellement adapté nos attentes suite à la récente publication des chiffres annuels pour l'exercice 2020/2021. La direction a souligné que le résultat de l'exercice en cours sera vraisemblablement inférieur à celui dégagé l'année dernière." La hausse de l'objectif est pour sa part liée à une hausse de la valorisation pour les activités de production d'énergie (rassemblée dans le holding Virya).

Immobel

(+3,4 % à 75,5 euros) a vu son objectif grimper de 78 vers 86 euros chez Degroof Petercam, la recommandation étant maintenue à « acheter ». L’analyste souligne que les résultats semestriels sont ressortis en ligne avec ses attentes, et s’attend à un redressement des revenus locatifs résidentiels pour les prochains trimestres.

"La direction a confirmé qu’elle devrait atteindre les objectifs précédemment fixé pour l’année en cours, et nous n’attendons donc plus de retards significatifs dans les projets en développement."