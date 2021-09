La Chine, qui abriterait 46 % des ordinateurs utilisés pour le "minage" des cryptommonaies, renforce les contrôles

Le gouvernement a déjà interdit aux grandes banques et aux fournisseurs de services de paiement de négocier des pièces numériques.

La Chine intensifie la lutte contre la production de cryptomonnaies telles que les bitcoins. Selon des sources de l'agence de presse Bloomberg, des inspections renforcées ont été menées dans plusieurs provinces. La forte consommation d'énergie de ce qu'on appelle "minage" est une source d'inquiétude pour les autorités chinoises, surtout à l'approche de la saison hivernale. Le minage des cryptomonnaies n'est pas une activité minière classique. Ce terme désigne un site où de nombreux ordinateurs sont installés pour effectuer les calculs mathématiques sur lesquels repose le réseau de cryptomonnaies. Ces serveurs consomment une énorme quantité d'énergie.

Une grande partie des ordinateurs utilisés pour le "minage" dans le monde se trouvent en Chine, soit 46 % selon les estimations. Mais en raison de contrôles plus stricts, leur nombre pourrait encore diminuer. Cela pèse également sur le prix des cryptomonnaies.

Contrôles réguliers

Selon des initiés, des recherches ont récemment été menées dans des universités, des instituts de recherche et des centres de données chinois. Dans la province septentrionale de Hebei, les entreprises et les organisations doivent garantir d'ici la fin du mois qu'elles ne pratiquent pas le minage. À partir d'octobre, des contrôles réguliers seront effectués et les connexions Internet pourront être déconnectées.

La Chine sévit depuis quelque temps contre la production de cryptomonnaies, notamment dans la région de Mongolie intérieure, où l'énergie est bon marché. En raison de cette approche plus stricte, les mineurs tentent désormais de poursuivre leurs activités de toutes sortes de manières, par exemple en se faisant passer pour des chercheurs ou en changeant constamment d'emplacement avec moins d'ordinateurs, ce qui rend les pics de consommation d'énergie moins perceptibles.

La Chine a déclaré que la forte consommation d'énergie liée aux calculs complexes qu'implique l'ajout de nouveaux bitcoins est en contradiction avec les ambitions durables du pays. Aussi, selon Pékin, les cryptomonnaies représentent un danger pour la stabilité financière et sociale et sont souvent utilisées pour des activités criminelles. Le gouvernement a déjà interdit aux grandes banques et aux fournisseurs de services de paiement de négocier des pièces numériques.