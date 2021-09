Les Bourses européennes en fort recul à cause du géant chinois de l'immobilier Evergrande

La nervosité gagne du terrain et pèse sur les Bourses européennes face à des incertitudes de court terme sur les plans monétaire et économique, et face aux craintes de contagion du cas chinois Evergrande.

Le fonds immobilier chinois Evergrande, a provoqué la panique sur les marchés d'actions asiatiques, et sur les bourses européennes.

Le montant total de l'endettement du groupe est de plus de 300 milliards de dollars et beaucoup s'inquiètent de ses éventuelles repercussions sur les entreprises du secteur immobilier, les banques et les petits investisseurs. Evergrande dit employer 200.000 personnes et peser indirectement sur 3,8 millions d'emplois en Chine. Toute faillite aurait des conséquences considérables avec un "effet domino" sur l'économie du géant asiatique.

Les craintes de défaut de paiement de la dette du fonds immobilier pèsent également sur les marchés européens.

La Bourse de Bruxelles perdait 1,25% vers 10H.

La Bourse de Paris perdait plus de 2% lundi matin, A 9H55, l'indice CAC 40 reculait de 2,21% soit 145,15 points à 6.425,04 points.

A la Bourse de Francfort: l'indice Dax a ouvert dans le rouge, perdant jusquà 2% dans les premiers échanges de son passage de 30 à 40 valeurs, fruit d'une réforme destinée à rajeunir son image.

A 09H51 (07H51 GMT), le Dax reculait de 1,83% à 15.206,99 points, au plus bas depuis juillet, creusant ses pertes depuis l'ouverture de la séance. La plupart des dix nouvelles valeurs, auparavant côtées sur le Mdax des valeurs moyennes, sont en baisse, à l'image de l'avionneur Airbus (-3,14% à 109,88 euros) ou du constructeur automobile Porsche (-2,83% à 81,04 euros).