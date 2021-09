Après un solide décrochage, les Bourses européennes reprenaient de la vigueur et démarraient la journée largement dans le vert.

L’œil du marché : "La dette américaine et la crise d'Evergrande ne pourraient pas faire dérailler durablement les marchés américains et européens"

La Bourse de Paris rebondissait de 1,36 % dans les premiers échanges, au lendemain d'une forte baisse causée par les inquiétudes autour de la solvabilité du géant immobilier chinois Evergrande, et avant le début de la réunion de la réserve fédérale américaine. L'indice vedette CAC 40 progressait de 88,56 points à 6 544,37 points vers 10h00.

Après un lundi tumultueux, l'heure est à l'apaisement sur la cote parisienne. Si les craintes autour du géant immobilier chinois persistent, les indices montrent une nouvelle fois "leur résilience dans ce type de situation", écrivent les analystes de Saxo Banque.

La Bourse de Hong Kong s'est aussi stabilisée mardi tandis que le président du géant de l'immobilier a affirmé à son personnel que son groupe "sortirait bientôt de sa période la plus sombre", a rapporté un média d'État.

La solvabilité d'Evergrande, qui croule sous une dette de 300 milliards de dollars, n'est pas le seul doute qui a traversé les marchés lundi.

La course contre la montre est lancée au Congrès américain, pour trouver un accord sur le plafond de la dette et éviter aux Etats-Unis de faire défaut, ce qui aurait des conséquences gravissimes sur l'économie américaine, mais aussi mondiale.

Toutefois, "à ce stade, nous ne considérons pas que ces facteurs de risques", à savoir le plafond de la dette américaine et la crise Evergrande, "pourraient faire dérailler durablement les marchés américains et européens, qui bénéficient encore du fort soutien de la Fed et de la BCE", détaille pour sa part Tangi le Liboux, analyste d'Aurel BGC.

La Bourse de Francfort amorçait également sa remontée, le DAX avançant de 1,38 % à 15 340,30 points. Elle était suivie de près par la Bourse de Londres, où le FTSE-100 s'appréciait de 1,10 % à 6 980,15 points. Dans une moindre mesure, la Bourse de Bruxelles était également de retour en positif, le Bel 20 progressant de 0,81 % à 4 111,99 points.