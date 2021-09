L’œil du marché : "Les craintes autour du géant chinois Evergrande se sont estompées"

A la suite de l'amélioration de la situation d'Evergrande, et après des annonces sans grande surprise de la Fed, les marchés européens continuaient leur remontée.

La Bourse de Paris progressait de 0,65 %, accueillant positivement la réunion de la Réserve fédérale américaine et profitant d'un certain soulagement sur le dossier Evergrande, géant immobilier chinois qui croule sous le poids d'une dette colossale. À 9H26, l'indice phare CAC 40 avançait de 43,20 points à 6 680,20 points, après deux séances consécutives de nette progression.

"Il n'y a pas réellement de quoi être surpris des conclusions du dernier comité de politique monétaire de la Fed", observe Tangi le Liboux, analyste pour Aurel BGC. La Banque centrale américaine (Fed) a confirmé mercredi qu'elle pourrait "bientôt" commencer à réduire son soutien monétaire à l'économie.

L'annonce du calendrier pourrait être faite lors de la prochaine réunion, les 2 et 3 novembre, et la réduction débuter le même mois, anticipent les analystes.

Le premier relèvement de taux directeurs pourrait intervenir plus tôt que prévu, dès 2022 et non pas en 2023, selon les documents publiés mercredi par la Fed, qui n'ont pas porté préjudice aux Bourses.

"L'annonce du communiqué n'a eu que peu de conséquences, les annonces étant déjà intégrées" par les marchés, souligne Christopher Dembik, directeur stratégie et macroéconomie de Saxo Banque.

"Cette avancée vers la normalisation de la politique monétaire intervient après que les craintes autour du géant chinois Evergrande se sont estompées alors que l'entreprise a annoncé pouvoir faire face à une échéance de coupons", précise le spécialiste.

Le promoteur immobilier chinois a annoncé mercredi le paiement d'intérêts sur une petite partie de ses 260 milliards d'euros de dette. Un défaut de paiement pourrait se traduire par un fort ralentissement des secteurs de l'immobilier et du bâtiment, et de l'économie chinoise en général.

A la Bourse de Francfort, le DAX avançait de 0,85 % à 15 637,99 points. La Bourse de Bruxelles réalisait un départ similaire (+ 0,90 %), avec un Bel 20 à hauteur des 4 180,50 points. La Bourse de Londres connaissait un début de journée plus calme, le FTSE-100 s'appréciant tout de même de 0,38 % à 7 110,32 points.