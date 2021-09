Les Bourses européennes marquent un solide coup d'arrêt pour terminer la semaine

Les marchés européens terminaient la semaine dans le rouge, et la Bourse de Bruxelles n'échappait pas à la règle. Le Bel 20 perdait 0,80 % à 4 138,92 points après trois séances consécutives de hausse. Seize de ses éléments terminaient la semaine dans le rouge, emmenés par arGEN-X (262,90) et WDP (37,48) qui abandonnaient 2,63 et 2,65 %, Sofina (349,40) et GBL (96,24) reculant de 1,47 et 1,37 %. AB InBev (49,56) était négative de 0,88 % alors que KBC (72,94) et Ageas (39,95) se démarquaient par des hausses de 1,08 et 0,25 %. Telenet (32,44) était de même positive de 0,06 %.

La Bourse de Paris a terminé en nette baisse de 0,95 %, accusant le coup des nouveaux tourments d'Evergrande, de la remontée des taux souverains et de prises de bénéfices après trois séances de net rebond. L'indice vedette CAC 40 a perdu 63,52 points à 6 638,46 points. Sur la semaine, il est toutefois en hausse de 1,04 % et progresse de 19,58 % depuis le 1er janvier. La cote parisienne a connu une semaine agitée, avec une forte baisse lundi suivie d'une nette remontée lors des trois séances suivantes.

La Bourse de Francfort effectuait une performance similaire, le DAX abandonnant 0,72 % à 15 531,75 points. La Bourse de Londres faisait légèrement mieux, le FTSE-100 reculait tout de même de 0,38 % à 7 051,48 points.

Valeurs de clôture du vendredi 24 septembre des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :