Le Bel 20 repart à la hausse, suivi par les autres grands indices européens

La Bourse de Bruxelles emmenait les hausses, le Bel 20 s'appréciant de 0,93 % à 4 177,29 points. Treize de ses éléments étaient teintés de vert, emmenés de loin par KBC (76,48) qui bondissait de 4,85 % après une recommandation à l'achat. Ageas (40,69) progressait de 1,85 % et AB InBev (50,65) de 2,21 %, Galapagos (46,74) regagnant 2,66 % en compagnie de Solvay (107,10) et UCB (94,70), positives de 0,52 et 0,42 %. arGEN-X (261,30) reculait par contre de 0,61 %, les baisses étant emmenées par WDP (36,32) avec un recul de 3,09 %.

Les autres marchés européens connaissaient tous des hausses plus relatives. A la Bourse de Paris a clôturé en petite hausse de 0,19 %, portée par les valeurs liées à l'énergie dont les prix flambent et font craindre un contexte d'inflation plus persistant qu'envisagé. L'indice parisien CAC 40 a pris 12,45 points à 6 650,91 points. Vendredi, il avait cédé 0,31 %.

Du côté de la Bourse de Francfort, le DAX avançait de 0,27 % à 15 573,88 points. Enfin, à la Bourse de Londres, le FTSE-100 se cantonnait à une progression de 0,17 % pour atteindre les 7 063,40 points.

Valeurs de clôture du lundi 27/09 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :