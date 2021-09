Les Bourses européennes perdent pied, Paris et Francfort dégringolent

Très mauvaise journée pour les marchés européens, et notamment pour la Bourse de Bruxelles, où le Bel 20 reculait de 1,27 % à 4 124,07 points avec 16 de ses éléments dans le rouge. En tête des baisses, Melexis (92,90) et Cofinimmo (130,50) avaient porté leurs reculs à 5,78 et 5,02 %, WDP (35,12) et Aedifica (109,20) abandonnant 3,30 et 2,50 %. KBC (76,58) ne gagnait plus que 0,13 %, Colruyt (47,91) et Umicore (50,96) s'appréciant de 0,19 et 0,35 %.

La Bourse de Paris chutait plus fort encore. Elle terminait en fort repli de 2,17 %, tandis que les taux d'intérêt ont nettement progressé, signe que les craintes que l'inflation accélère s'intensifient. L'indice vedette CAC 40 a perdu 144,41 points à 6 506,50 points. Lundi, il avait légèrement progressé de 0,19%.

La Bourse de Francfort connaissait un trou d'air similaire, le DAX abandonnant 2,09 % à 15 248,56 points. Seule la Bourse de Londres parvenait à limiter les dégâts, le FTSE-100 enregistrant tout de même une baisse de 0,50 % à 7 028,10 points.

Valeurs de clôture du 28 septembre des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 50,34 (50,65)

Ackermans - 148,70 (151,10)

Aedifica - 109,20 (112,00)

Ageas - 40,07 (40,69)

Aperam - 46,50 (47,80)

arGEN-X - 254,80 (261,30)

Cofinimmo - 130,50 (137,40)

Colruyt + 47,91 (47,82)

Elia - 103,90 (105,90)

Galapagos - 45,28 (46,74)

GBL - 94,78 (96,26)

KBC + 76,58 (76,48)

Melexis - 92,90 (98,60)

Proximus - 17,12 (17,26)

Sofina - 339,00 (345,20)

Solvay + 107,55 (107,10)

Telenet - 32,36 (32,86)

UCB - 93,70 (94,70)

Umicore + 50,96 (50,78)

WDP - 35,12 (36,32)

L'avis du Broker pour Bekaert, Retail Estates et Oxurion

Bekaert (-0,4 % à 36,4 euros) a été confirmé à « acheter » chez Degroof Petercam, qui a remonté son objectif de 53 vers 57 euros. L'analyste souligne que des améliorations structurelles sont visibles, avec pour preuve la forte progression de la marge opérationnelle qui a grimpé de 7,2 % en 2020 jusqu'à 12,7 % durant le premier semestre de l'année en cours. "Ce redressement est encore loin de se refléter dans le niveau du cours, d'autant que les flux de trésorerie permettent d'envisager des opérations de croissance externe ou une augmentation de la rémunération pour les actionnaires."

Retail Estates (-2,7 % à 64 euros) a vu son objectif grimper de 60 vers 68 euros chez ING, la recommandation étant maintenue à « conserver ». Après avoir enregistré une année difficile, l'analyste souligne que le groupe a dépassé ses niveaux d'avant l'épidémie durant le premier trimestre de l'exercice en cours, et ce tant pour les revenus locatifs que pour le bénéfice net par action. "Nos attentes bénéficiaires sont alignées avec les objectifs fixés par la direction", soit une croissance de 12,5 % pour le bénéfice par action.

Oxurion

(inchangé à 1,73 euros) a été relevé de « conserver » vers « acheter » chez Kepler Cheuvreux, l’objectif étant néanmoins descendu de 2,9 vers 2,5 euros. Cette révision intervient alors que le cours du groupe biotech s’est effondré durant l’été. "Nous avons remis à jour notre modèle. Les résultats de phase II à venir pour le THR-149 vont être cruciaux, et devraient être dévoilés durant les prochaines semaines."