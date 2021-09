Le Bel 20 stoppe l'hémorragie, la Bourse de Londres emmène la remontée

La Bourse de Bruxelles connaissait un rebond symbolique, le Bel 20 s'appréciant de 0,04 % à 4 125,85 points. Huit de ses éléments étaient en hausse et Umicore (50,96) finalement inchangée alors que Aperam (48,00) se distinguait par un rebond de 3,23 %. Notre indice de référence était par contre freiné par AB InBev (49,72) et Melexis (91,75) qui abandonnaient 1,23 et 1,24 %. Ageas (40,46) et Cofinimmo (132,00) regagnaient 0,97 et 1,15 %, la KBC (76,80) repartant finalement de 0,29 % à la hausse.

La Bourse de Paris a rebondi de 0,83 %, sans rattraper la perte de la veille, causée par une forte remontée des taux d'emprunt sur le marché obligataire, en lien avec l'inflation. L'indice vedette CAC 40 a gagné 54,30 points à 6 560,80 points. La veille il avait chutait de 2,17 %.

Du côté de la Bourse de Francfort, le DAX prenait 0,77 % à 15 365,27 points. A la Bourse de Londres, le FTSE-100 faisait une solide remontée en prenant 1,14 % à 7 108,16 points.

Valeurs de clôture du mecredi 29 septembre 2021 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 49,72 (50,34)

Ackermans - 148,00 (148,70)

Aedifica - 108,40 (109,20)

Ageas + 40,46 (40,07)

Aperam + 48,00 (46,50)

arGEN-X - 254,70 (254,80)

Cofinimmo + 132,00 (130,50)

Colruyt + 48,36 (47,91)

Elia + 104,00 (103,90)

Galapagos - 44,86 (45,28)

GBL - 94,68 (94,78)

KBC + 76,80 (76,58)

Melexis - 91,75 (92,90)

Proximus - 17,11 (17,12)

Sofina - 338,80 (339,00)

Solvay - 107,20 (107,55)

Telenet + 32,70 (32,36)

UCB + 94,56 (93,70)

Umicore = 50,96 (50,96)

WDP - 34,86 (35,12)

L'avis du Broker pour Kinepolis, Mithra et Unifiedpost

Kinepolis (-0,4% à 55,5 euros) a été confirmé à « accumuler » chez KBC Securities, l'objectif étant relevé de 52 vers 64 euros. L'analyste souligne la bonne performance boursière durant les dernières semaines, depuis l'annonce faite par Disney que ses prochains films auront une sortie exclusive dans les salles obscures durant le reste de l'année en cours. "Nous pensons que la tendance haussière devrait donc se poursuivre", souligne l'analyste, qui pointe également la sortie du nouveau James Bond comme étant un autre facteur de soutien pour le cours.

Mithra (+1,9% à 19,5 euros) a vu son objectif descendre de 34 vers 33 euros chez Degroof Petercam, la recommandation étant maintenue à « acheter ». Cette révision prend désormais en compte l'abandon du PeriNesta dans le pipeline de développement. "Le contraceptif Estelle reste la plus importante molécule dans le portefeuille, avec un lancement commercial qui a déjà démarré aux Etats-Unis, en Europe et au Canada." L'analyste souligne que le potentiel haussier dépasse les 70% par rapport à son nouvel objectif.

Unifiedpost

(-0,1% à 18,42 euros) a été maintenu à « conserver » chez Kepler Cheuvreux, l’objectif étant remonté de 16 vers 20 euros suite à la publication des résultats pour le premier semestre. L’analyste souligne que le profil de risque est désormais plus équilibré, avec une plateforme destinée aux entreprises qui continue de se déployer. "Le niveau de l’endettement reste gérable, mais le groupe dispose toutefois d’une marge de manœuvre limitée si un retard était subi dans l’exécution de la stratégie."