Le premier cryptofonds voit le jour en Suisse

La Finma, l'autorité de surveillance des marchés en Suisse, a donné son accord à un premier cryptofonds, restreignant cependant son usage à des investisseurs professionnels, annonce-t-elle mercredi.

Gendarme des marchés financiers en Suisse, la Finma a donné son feu vert au fonds appelé Crypto Market Index Fund, développé par la société Crypto Finance, mais a cependant lié cette approbation à des "exigences" particulières, précise-t-elle dans un communiqué.

Le fonds ne peut investir que dans des "cryptoactifs bien établis", "présentant un volume de négociation suffisamment important", détaille-t-elle.

Les investissements ne peuvent être effectués que via des contreparties et des plateformes "établies", "ayant leur siège dans un pays membre du Groupe d'action financière (GAFI)", un organisme intergouvernemental regroupant 37 Etats, la Commission européenne et le Conseil de coopération du Golfe dont la mission est de lutter contre le blanchiment d'argent.

De plus, des exigences particulières de gestion des risques et de reporting s'appliquent aux établissements impliqués dans la gestion et la conservation des actifs, ajoute la Finma.

Placements alternatifs

Ce fonds de droit suisse, classé dans la catégorie des placements alternatifs "présentant un risque particulier", ne peut de surcroit être distribué qu'auprès d'investisseurs "qualifiés".

Ce fonds de gestion dite passive réplique les performances d'un indice appelé Crypto Market Index 10, administré par la Bourse suisse, dont l'objectif est de mesurer de manière "fiable" l'évolution des cryptoactifs et jetons les plus importants et les plus liquides, indique de son côté la société Crypto Finance dans un communiqué séparé.

Ce fonds en cryptoactifs doit permettre aux investisseurs institutionnels et professionnels de prendre part à cette nouvelle classe d'actifs en pleine expansion, a mis en avant l'entreprise basée à Zoug, un canton de Suisse connu pour sa fiscalité avantageuse où sont installées de nombreuses entreprises spécialisées dans les cryptomonnaies, au point d'être surnommé la "crypto vallée".

Le régulateur suisse a jusqu'à présent adopté une approche plus souple que la plupart des autres autorités de surveillance des marchés. Mi-septembre, la Finma a notamment donné son feu vert à un projet de la Bourse suisse, toujours en cours de développement, pour lancer une plateforme de négoce dédiée aux actifs numériques.