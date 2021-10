Accueil Economie Placements & Marchés Infineon, entreprise active dans les semi-conducteurs, connait à son tour une forte croissance Après avoir connu des chutes sévères de son cours de bourse, le spécialiste allemand des semi-conducteurs connait désormais une solide remontée. ©Shutterstock Frédéric Lejoint

Après avoir connu une décennie de forte croissance, Infineon a rencontré des moments plus difficiles entre 2018 et avril 2020. Le cours du spécialiste allemand des semi-conducteurs s’est effrité, avant de s’effondrer plus franchement vers les 10 euros...