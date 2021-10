La Bourse de New York grimpe, enthousiasmée par l'annonce d'une possible pilule anti-Covid

La Bourse de New York a ouvert en hausse, enthousiaste après l'annonce de l'arrivée possible d'une pilule anti-Covid et tournant la page d'un mois de septembre morose.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones s'affichait en hausse de 0,76 % à 34.101,61 points, l'indice au fort parfum technologique Nasdaq, de 0,14 % à 14.468,82 points, et l'indice élargi S&P 500, de 0,40 % à 4.324,98 points.