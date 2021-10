L'e-commerçant Coolblue veut entrer à la Bourse d'Amsterdam

La boutique en ligne Coolblue veut entrer en bourse ce mois-ci à Amsterdam. De nouvelles actions seront émises par la société et les actionnaires existants vendront également des parts. La boutique en ligne néerlandaise, qui est également active en Belgique et en Allemagne, souhaite lever 150 millions d'euros en émettant de nouvelles actions. Coolblue souhaite ainsi financer la poursuite de sa croissance.

Coolblue est détenu à 49 % par l'investisseur HAL. Le cofondateur de Topman, Pieter Zwart, possède environ 50 % des actions. La directrice financière Daphne Smit possède également des actions. HAL, Zwart et Smit vont désormais vendre des pièces.

Zwart parle dans une explication de la "prochaine étape logique dans le développement de Coolblue". "Je suis très impatient de franchir cette étape dans les semaines à venir, avec toutes les personnes concernées."

L'introduction en bourse devrait également donner à la société une plus grande souplesse financière pour saisir les opportunités commerciales à l'avenir. En outre, l'inscription sur la Beursplein 5 devrait contribuer à la notoriété de la marque et au recrutement du personnel. Après l'introduction en bourse, 20 à 30 % des actions de Coolblue doivent être négociables en bourse.

2 milliards d'euros de chiffre d'affaires

L'entreprise, fondée en 1999, a affiché un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros en 2020, près de 1,5 milliard d'euros un an plus tôt. En outre, un résultat d'exploitation de 114 millions d'euros a été réalisé.

La première cotation aurait lieu ce mois-ci, "en fonction des conditions du marché et d'autres considérations pertinentes". Selon le Het Financieele Dagblad, une première cotation serait possible dans les deux semaines. Ainsi, Coolblue entre en bourse plus tôt que prévu : auparavant, la société visait une première cotation à la fin du mois d'octobre ou au début du mois de novembre.

Le sentiment pour les introductions en bourse est extrêmement favorable cette année grâce aux prix élevés des actions. La bourse d'Amsterdam est une destination privilégiée en Europe, notamment pour les entreprises technologiques et les spacs, coquilles vides à la recherche d'une entreprise avec laquelle fusionner. Coolblue sera la 17e société à être cotée à Amsterdam cette année.

Zwart a déclaré dans une explication que vendredi un nouveau magasin de Coolblue sera ouvert à Anvers. L'entreprise avait déjà annoncé l'ouverture d'un nouveau magasin, plus grand, dans le quartier de Wilrijk.

Le PDG souhaite se développer en particulier en Allemagne avec l'ouverture de nouveaux magasins, mais aussi ouvrir davantage de succursales aux Pays-Bas et en Belgique. Aujourd'hui, Coolblue compte dix-sept magasins physiques. En outre, Coolblue est active dans la fourniture d'énergie aux ménages. L'entreprise souhaite également fournir des stations de recharge pour les voitures électriques, a déclaré M. Zwart.