La semaine démarrait sur une baisse généralisée des marchés européens, inquiets de la flambée des prix de l'énergie et des matières premières.

L’œil du marché : "La progression des prix sur les matières premières et l'énergie commence à sérieusement inquiéter les investisseurs"

La tendance était négative à la Bourse de Paris (-0,91 %), suspendue à des annonces du promoteur immobilier chinois ultra-endetté Evergrande et focalisée sur la réunion de l'Opep+.

A 9H37, l'indice CAC 40 perdait 59,07 points à 6 458,62 points, lesté par le secteur du luxe.

"La hausse des prix de l'énergie et les craintes d'inflation qui en découlent pourraient forcer l'OPEP+ à accélérer le processus et augmenter ainsi la production pour ne pas laisser les prix s'envoler", estime Vincent Boy, analyste marchés chez IG France.

La progression des prix sur les matières premières et l'énergie commence à "sérieusement inquiéter les investisseurs et la saison des résultats du troisième trimestre qui va commencer dans quelques semaines pourrait prendre de court certains intervenants de marché", écrit de son côté Christopher Dembik, directeur stratégie et macroéconomie de Saxo Banque.

Les marchés surveilleront également toute annonce concernant le promoteur immobilier chinois ultra-endetté Evergrande, qui a suspendu lundi sa cotation à la Bourse de Hong Kong, sans donner de raison.

La Bourse de Francfort enregistrait également un net recul, le DAX perdant 0,57 % à 15 069,85 points. La Bourse de Londres ouvrait aussi dans le rouge, le FTSE-100 abandonnant 0,14 % à 7 016,98 points. La Bourse de Bruxelles n'échappait pas à cette tendance baissière, le Bel 20 reculant de 0,41 % à 4 120,20 points.